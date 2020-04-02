شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الأسبوع المقبل هام جدا وعلينا الالتزام بإجراءات العزل والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الأسبوع المقبل هام جدا فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية فى مواجهة فيروس كورونا.

وطالب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى المواطنين الالتزام حفاظا على سلامتهم التي تهمنا في المقام الأول.

وأضاف استطعنا السيطرة على الحالات التي ظهرت في المحافظات بعمل عزل للقرى التي ظهرت فيها الحالات ولكن لا نستطيع تطبيق ذلك في الأماكن ذات الكثافة العالية .

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أكد المهندس مصطفى مدبولى، أن الحكومة كلها تعمل على قلب راجل واحد من أجل حماية جموع المصريين من انتشار فيروس كورونا وتجتمع بشكل يومى لبحث هذا الملف.

وقال رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى: "مفيش حاجة اسمها خسائر مالية.. وصحة المصريين أهم".