شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: أرقام المصابين بكورونا ما زالت فى الحدود الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن أرقام المصابين الأسبوع المقبل يمكن أن ترتفع ولكنها تظل فى الحدود الآمنة والمرحلة المتوسطة من انتشار فيروس كورونا.

وتابع رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى نحن في المرحلة المتوسطة ولم ندخل المرحلة الخطرة، والتي تلقي علينا عبئا كحكومة ومواطنين والأرقام ستبدأ في التزايد وكل هذا لا يقلقنا في أي شى والقلق الوحيد هو تزايد الأعداد في يوم واحد إلى بضع مئات أو آلاف في اليوم الواحد.

وأكد على التزام المواطنين واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وهناك تنسيق مع الداخلية لتوصيل المواطنين الذين تصل قطاراتهم بعد وقت الحظر .

أكد المهندس مصطفى مدبولى، أن الحكومة كلها تعمل على قلب راجل واحد من أجل حماية جموع المصريين من انتشار فيروس كورونا وتجتمع بشكل يومى لبحث هذا الملف.

وقال رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى: "مفيش حاجة اسمها خسائر مالية.. وصحة المصريين أهم".

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وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس الأحد، اجتماع بشأن التحديات التى واجهت عددا من الجهات فى موجة الطقس السيئ، مؤكدا فى مؤتمر صحفى أن حجم مياه الأمطار التى شهدتها مصر وصل نصف مليار متر مكعب.

ومن المقرر أن تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الاثنين، اجتماعا مع الجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبحضور الهلال الأحمر المصرى وبيت الزكاة والصدقات لدراسة الطرق المثلى لتقديم الدعم للاسر والقرى المتضررة من موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين.