شكرا لقرائتكم خبر عن 960 ألف مصاب بكورونا فى العالم وعدد الوفيات يتخطى 49 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى عدد المصابين بفيروس "كورونا" فى جميع أنحاء العالم، 960 ألف مصاب، فيما توفى أكثر من 49 ألف و156 حالة، فيما تعافى من الفيروس، 203 ألف و114 حالة، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية





وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقماً قياسياً فى أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، خلال الـ24 الماضية بلغ 884 شخصاً، بحسب ما أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، مساء الأربعاء.

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ووفق موقع "سكاى نيوز" عربى، فإن الجامعة التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 4475 شخصاً، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 213 ألفاً و372 إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 25 ألفاً و200 شخص إضافي بالفيروس.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس فال في آخر مؤتمر صحفي له إنه منذ دخولنا الشهر الرابع، أشعر بقلق كبير حيال الوتيرة السريعة والتفشي العالمي للعدوى، مشيرا إلى أن عدد الوفيات ازداد أكثر من مرتين في الأسبوع الماضي، وفي الأيام القليلة المقبلة سنصل إلى مليون إصابة مؤكدة و50 ألف وفاة".

وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية أن كورونا هو الوباء الأول الذي يتسبب به فيروس كورونا وسلوكه ليس معروفا جدا. علينا أن نتوحد لمكافحة هذا الفيروس المجهول والخطير، حيث أسفر الفيروس عن وفاة أكثر من 43 ألف شخص في العالم، ثلاثة أرباعهم في أوروبا، ويهدد الوباء خصوصا الولايات المتحدة، وقد وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة تواجهها البشرية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.