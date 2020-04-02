شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نتأكد يوميا من عدم تأثر المواطنين بإجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أنه يتم ا لتأكيد يوميا من عدم تأثر حياة المواطنين بالإجراءات التى تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا.

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