شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع الحكومة اليوم .. أبرز قرارات مجلس الوزراء × 14 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، اجتماع مجلس الوزراء للمرة الثانية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات ذات الأولوية العاجلة في المرحلة الحالية، والجهود التي تبذل لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وكذا جهود توفير السلع والمنتجات في الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع أجهزة الدولة المعنية التي تبذل قصارى جهدها في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وقال: " أتوجه بالشكر لكل الوزارات المعنية التي تؤدي عملها في هذه الظروف الدقيقة بمسئولية وجهد وتفانٍ".

-رئيس الوزراء يوجه وزيري الداخلية والتموين بالعمل على ضبط الأسواق وعدم السماح بالمتاجرة أو التلاعب بالأسعار

-الحكومة تعلن تطهير ٧٥٠٠ مؤسسة حكومية لمواجهة كورونا من بينها مباني وزارة الإعلام، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وعدد من الجامعات، والمديريات، ومنشآت أخرى

-وزيرة الصحة قالت أن 94% من المتوفين بكورونا أكبر من 50 عاما .. و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة

-وزيرة الصحة أعلنت أن إجراءات العزل وحظر الحركة ساهمت في ثبات أعداد الإصابات بمحافظتي البحر الأحمر والأقصر

-وزيرة الصحة أكدت أن إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

- وزير النقل أكد انتظام حركة نقل المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق والموانئ تعمل على أكمل وجه

- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد أن جهود الوزارة للتعامل مع تداعيات فيروس "كورونا" وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق بتطبيق نُظم التعليم عن بعد لاقت إشادة من جانب العديد من دول العالم ودعا عدداً من هذه الدول إلى طلب الاستعانة بالمكتبة الرقمية التي يتم تطبيقها حالياً بمصر في مجال التعليم

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- الموافقة على ترقية ربع مليون موظف وفق قانون الخدمة المدنية يوليو المقبل

-الموافقة على مد مدة إيقاف العمل بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين

-الموافقة على توفيق أوضاع 74 كنيسة ليصل الإجمالى لـ 1568 كنيسة ومبنى تابعاً

-الموافقة على 5 منح وتمويلات لصالح المالية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى منها 450 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى على شريحتين و500 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" على شريحتين، و 150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، على شريحتين و 250 مليون دولار تمويل من البنك الدولى لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل فى مرحلته الأولى و مليون دينار كويتي كمنحة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لدعم جهود القطاع الصحى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد

- الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

-توفير 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعى بالروبيكى

- توفير مبلغ 300 مليون جنيه لإنشاء وحدات المدابغ ضمن المرحلة الثانية لتسكين المستحقين بمبنى بديل ممن لم يتوفر لهم مساحات شاغرة بالمرحلة الأولى