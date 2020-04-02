مدبولي: جميع السلع متوفرة ورصيدنا يكفى أكثر من 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن جميع السلع متوفرة، ويوجد لدينا رصيد يكفى أكثر من 3 أشهر.
وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي يعقد حاليًا، أنه يتم التأكد يوميًا من عدم تأثر حياة المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا.
وأشار إلى، أن الأسبوع المقبل هام جدا فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية فى مواجهة فيروس كورونا.
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