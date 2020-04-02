محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شهدت طريق مصر أسيوط السريع، اليوم الخميس، حادث تصادم بين سيارتين بنطاق مركز البدرشين جنوب الجيزة. تلقى مشرف غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوجود كثافات بالطريق المُشار إليه نتيجة وقوع حادث تصادم. Advertisements المعاينة الأولية كشفت اصطدام سيارة أجرة وأخرى ملاكي "جيب" سوداء اللون أمام قرية الطرفاية، فتهشم الجزء الأمامي لـ"التاكسي" دون خسائر في الأرواح. بدورهم، طالب الأهالي الأجهزة المعنية بضرورة عمل مطب صناعي بتلك المنطقة؛ بسبب تكرار الحوادث التي ينتج عنها عشرات الضحايا. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

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كانت هذه تفاصيل خبر حادث متكرر.. تهشم سيارة أجرة اصطدمت بـ"جيب" بالطريق السريع في البدرشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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