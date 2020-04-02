شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: لدينا وفرة في السلع الأساسية تكفي لأكثر من 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لديه وفرة في السلع الأساسية في كل أنحاء الجمهورية تكفي لـ3 أشهر، وهناك سلع تكفي لـ6 أشهر، موضحًا أن هناك تكليفات رئاسية واضحة بأهمية توفير كل السلع الأساسية بالتزامن مع دخول شهر رمضان.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن «الدولة اتخذت قرارات لمجابهة فيروس كورونا لافتا ان الحكومة تعلم ان هذه القرارات صعبة لكننا نتخذها لمصلحة الوطن والمواطن».

وأكد أن مصر لديها 850 مصابًا بفيروس كورونا، مؤكدًا أن «مصر في المرحلة المتوسطة، ومازلنا بعيدين عن المرحلة الثالثة».