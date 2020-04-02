شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: المشروعات التنموية لن تتوقف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن عجلة الإنتاج والمشروعات التنموية لن تتوقف في المحافظة، مؤكدًا استمرار المشروعات وإنجازها في أقرب، بالتزامن مع مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

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جاء ذلك خلال تفقد «فودة»، الخميس، مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق بشرم الشيخ، حيث تابع في جولاتة الميدانية بمدن المحافظة المشروعات التنموية بالمدينة، وعدد من مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق وفتح ومحاور جديدة، وعمل مشايات حضارية ومنها الطريق الواصل ما بين الطريق الدائرى إلى سكن العاملين بحى النور مرورًا بجامعة الملك سلمان، والهدف من الطريق هو ربط الطريق الدائرى بالأوسط بشارع السلام، دون وجود كبارى أو أنفاق أو أية إشارات مرورية.

كما يشمل هذا المحور جامعة الملك سلمان والمدرسة اليابانية ومكاتب العمل والتموين والصحة والمحكمة ومحطة الركاب مما يوفر فرصا هائلة للاستثمار والطريق بطول 3كم وبتكلفة 20 مليون جنيه.

وأكد المحافظ على أن «هذا العمل يدل على استمرار المشروعات التنموية بكافة مدن المحافظة، خاصة وأن جميع الطرق مفتوحة، فضلًا على وصول إمدادات العمل دون أية إعاقة»، مشيدًا بجهود كافة العاملين بالمشروع والتقى بعدد من عمال النظافة وشجعهم ومنحهم مكافآت فورية تقديرا لجهودهم.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال جولاتة الميدانية بمدن المحافظة

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال جولاتة الميدانية بمدن المحافظة

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال جولاتة الميدانية بمدن المحافظة

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال جولاتة الميدانية بمدن المحافظة

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال جولاتة الميدانية بمدن المحافظة