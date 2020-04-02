شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسيوط يتابع إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على التزام مستشفيات أسيوط الجامعية بتطبيق كافة إجراءات التطهير والتعقيم بشكل دوري ومكثف على مدار اليوم داخل كافة أقسام ومستشفياتها المتخصصة.

يأتي ذلك لضمان عدم انتقال كافة الميكروبات والفيروسات المعدية بصفة عامة وبما يمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بصفة خاصة، وذلك وفق أحدث الإجراءات الوقائية ونظم مكافحة العدوى المعمول بها في كبرى المستشفيات الطبية، والتي حددتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

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جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لقسم الاستقبال العام، الخميس، بمستشفى أسيوط الجامعي، وذلك بحضور الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة أسيوط الجامعية، والدكتور سعد زكي، مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور عصام عزت، نائب مدير المستشفى لشؤون الاستقبال العام.

وخلال الزيارة، أشاد رئيس جامعة أسيوط بالجهد الدءوب والمكثف والمبذول من كافة الأطقم الطبية في الاستقبال العام، والتزامهم باستخدام الأدوات اللازمة للحفاظ عليهم وحفظ صحتهم وسلامتهم وحمايةً للمرضى المترددين على القسم.

وكشف الدكتور عصام عزت أن قسم الاستقبال العام يعمل على مدار 24 ساعة وتستقبل أكثر من 500 مريض يوميًا ممن يعانون من مختلف الأعراض المرضية الطارئة، وتبلغ حالات الأمراض الصدرية نحو 250 مريض أي ما يعادل نصف العدد الإجمالي، مشيراً إلى أن القسم يستقبل كذلك يوميًا 10 حالات اشتباه بفيروس كورونا، حيث يتم عمل الفحوصات الطبية الأولية لها وتحويل الحالات التي يرجع إصابتها إلى مستشفى الصدر لإجراء المسح الطبي والفحوصات المتخصصة في هذا الشأن.

الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لقسم الاستقبال العام بمستشفى أسيوط الجامعى

الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لقسم الاستقبال العام بمستشفى أسيوط الجامعى

الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته لقسم الاستقبال العام بمستشفى أسيوط الجامعى