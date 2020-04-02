شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل 79 سفينة بضائع.. واستمرار تعقيم الأرصفة والساحات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميناء الإسكندرية، الخميس، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ، واستقبل 79 سفينة تحمل بضائع مختلفة، وذلك رغم الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة بضرورة استمرار استقبال السلع والبضائع عبر ميناء الإسكندرية كمرفق استراتيجي هام مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

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ووفقًا لبيان صادر عن ميناء الإسكندرية، بلغ عدد السفن المتواجدة بالميناء 79 سفينة تحمل بضائع وسلع استراتجية، بينهم 6 سفن حاويات، و3 سفن بترول، و26 سفينة بضائع عامة، فيما يجري تجهيز شحنات بطاطس وبصل للتصدير إلى الخارج.

من جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يعمل بنظام «النوبتجيات» على مدار الـ24 ساعة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية.

بدوره، وجه الربان طارق شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، باستمرار أعمال تعقيم وتطهير الأماكن العامة والساحات والأرصفة والسفن والوحدات البحرية، وذلك على مدار الساعة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة.

ميناء الإسكندرية يستقبل 79 سفينة بضائع

ميناء الإسكندرية يستقبل 79 سفينة بضائع

ميناء الإسكندرية يستقبل 79 سفينة بضائع

ميناء الإسكندرية يستقبل 79 سفينة بضائع

ميناء الإسكندرية يستقبل 79 سفينة بضائع

ميناء الإسكندرية يستقبل 79 سفينة بضائع

ميناء الإسكندرية يستقبل 79 سفينة بضائع

ميناء الإسكندرية يستقبل 79 سفينة بضائع