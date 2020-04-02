شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف حقيقة الخدمات المقدمة للمصريين العائدين من الخارج داخل «فندق العزل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بالحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي عن أن جميع المصريين العائدين من الخارج يتمتعون بصحة طيبة بفندق الإقامة بمطار القاهرة، ويُقدم لهم الوجبات، ويتم تلبية جميع طلباتهم، مؤكدًا أن الدولة كانت حريصة على دعمهم منذ اللحظة الأولى، خاصة أن تطبيق الحظر عليهم يأتي في المقام الأول حرصًا على أرواحهم، وأرواح أسرهم.

وحصلت «المصري اليوم»، على بعض الصور للخدمات المقدمة للعائدين على الرحلات الاستثنائية لمصر للطيران بفندفق «ميريديان» المطار.

وقالت المصادر لـ«المصري اليوم»، الخميس، إن جميع العائدين المحتجزين بالفندق حصلوا على «حقيبة» أدوات وقائية، كما حصلوا على وجبات عبارة عن «خضار سوتيه، ودجاج ولحوم، وأرز، وسلطات، وفواكه»، مؤكدة أنه يتم تلبية جميع رغباتهم.

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وأكدت المصادر أنه تم توقيع الكشف الطبي الإجباري على جميع المصريين العائدين على متن الرحلات الاستثنائية من دول عربية أو أوروبية، ولم نسمح لأحد بالخروج دون توقيع الكشف الطبي عليه، مشيرة إلى أنه كانت هناك استجابة ومرونة في التعامل من قبل أبناء الوطن.

كانت شركة مصر للطيران قد سيّرت من مطار القاهرة الدولي، الخميس، رحلة استثنائية إلى مطار هيثرو بلندن، لعودة المصريين العالقين هناك، بعد قرار تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية حتى 15 أبريل المقبل، ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وتواصل الشركة الوطنية تسيير رحلات استثنائية إلى العديد من دول العالم، لعودة المصريين العالقين بالخارج من ذوي الحالات الإنسانية والطارئة والراغبين في العودة إلى البلاد، بالتنسيق بين وزارات الطيران والهجرة والخارجية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان شرطًا لدخول جميع المصريين العالقين بالدول المختلفة، وهو توقيع إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحى على نفقتهم الشخصية فور الوصول للبلاد، مؤكدة أن ذلك الإجراء سيطبق على جميع الرحلات الاستثنائية، التي تنظمها مصر للطيران وشركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والهجرة، وذلك الحجر يمثل حماية لهم ولذويهم في مصر.

الخدمات المقدمة للمصريين العائدين بالحجر الصحي بفندق الإقامة في مطار القاهرة

الخدمات المقدمة للمصريين العائدين بالحجر الصحي بفندق الإقامة في مطار القاهرة

الخدمات المقدمة للمصريين العائدين بالحجر الصحي بفندق الإقامة في مطار القاهرة