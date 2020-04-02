شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 52 عامًا.. أقباط المنيا يحتفلون بذكرى تجلي «العذراء» بالزيتون من منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل أقباط المنيا، لأول مرة منذ 52 عامًا، بحلول ذكرى تجلي وظهور السيدة العذراء على قباب كنيستها بحي الزيتون بالقاهرة، في 2 إبريل عام 1968، داخل منازلهم، تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال فوزي ميخائيل، وزوجته ايفون صبحي: «لأول مرة منذ أكثر من خمسين عاما، تمر هذه الذكرى الغالية على قلوبنا ونحن في منازلنا، وليس في كنائسنا، ولكننا حاولنا ألا يعبر اليوم بشكل عادي، فقررنا أن نوقد شمع أمام أيقونتها في منزلنا طوال اليوم».

وكان المتنيح البابا كيرلس السادس، أصدر بيانًا في مايو عام 1968، لتأكيد تجلي السيدة العذراء في كنيسة الزيتون بداية من 2 إبريل من نفس العام، قال فيه: «منذ مساء يوم الثلاثاء 2 إبريل سنة 1968، الموافق 24 برمهات سنة 1684، توالى ظهور السيدة العذراء أم النور في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي باسمها بشارع طومانباى بحى الزيتون بالقاهرة، وكان هذا الظهور في ليالٍ مختلفة كثيرة لم تنته بعد، بأشكال مختلفة فأحيانًا بالجسم الكامل، وأحيانًا بنصفه العلوى يحيط بها هالة من النور المتلألئ، وذلك تارة من فتحات القباب بسطح الكنيسة، وأخرى خارج القباب، وكانت تتحرك وتتمشى فوقها وتنحني أمام الصليب العلوى فيضىء بنور باهر، وتواجه المشاهدين وتباركهم بيديها وإيماءات رأسها المقدس».