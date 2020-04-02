شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخوة الإنسانية» ينعي الدكتور زقزوق.. «رحم الله العالم والمجدد الفيلسوف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية والمستشار السابق لشيخ الأزهر، اليوم الخميس، الدكتور محمود حمدي زقزوق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزير الأوقاف المصري الأسبق، والذي توفي عن عمر يناهز 89 عاما.

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وقال «عبدالسلام» في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وترجل الفارس.. د. محمود حمدي زقزوق في ذمة الله.. فقدت مصر والأمة العربية والإسلامية اليوم أحد أبرز أعلامها في العصر الحديث، المفكر والفقيه والمتكلم والفيلسوف، د. محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف».

وأضاف الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية: لقد «عرفته مجددًا وحكيمًا من حكماء المسلمين صاحب دور كبير في تحقيق التواصل الحضاري بين الشرق والغرب، لم يتوانى لحظة في الرد على المشككين وتفنيد ادعاءات المستشرقين، كان آخر تكريم له في بيته الأزهر الشريف في مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في يناير الماضي تقديرًا لجهوده في تجديد الفكر الإسلامي وتعزيز السلم ونشر ثقافة السلام».

وختم «عبدالسلام» قائلا: «رحم الله العالم والمجدد والوزير الفيلسوف أحد رواد هذه الأمة الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق، وأسكنه فسيح جناته..نعزي أنفسنا وأسرته وأبناءه وطلابه ومحبيه في مشارق الأرض ومغاربها...وإنا لله وإنا إليه راجعون».