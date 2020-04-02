شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..تخصيص 65 مدرسة للمعاشات وتسليم «شرائح التابلت» في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت 45 مدرسة بمحافظة الجيزة المواطنين من أرباب المعاشات للتسهيل عليهم في الحصول على مستحقاتهم المالية، كما تم تخصيص 20 مدرسة لتسليم شرائح التابلت للطلاب بمدارس المحافظة، وذلك بالاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات لتلاشي أي إزدحامات أمام منافذ الشركه استكمالا للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

و أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام عملية صرف معاشات شهر إبريل من خلال منافذ البريد أو بالمدارس التي تم تجهيزها وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، وتيسيرات كبيرة لأصحاب المعاشات بما يحافظ على صحتهم ويتسق مع جهود الدولة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتيسير على المواطنين أرباب المعاشات، وتنظيم إجراءات الدخول والانتظار أمام مكاتب البريد بوضع كراسي واستراحات بمسافات متباعدة مع التعقيم والتطهير الدوري.

Advertisements

أكد محافظ الجيزة، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة وأمن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خلال صرف معاشات شهر مع مراعاة منع التجمعات والتكدس بتوفير كل أوجه الدعم، لتيسير حصول المواطنين على معاشاتهم الشهرية.

وشملت المدارس التي استقبلت المواطنين في ثاني أيام صرف المعاشات كالتالي: بمدينة كرداسة مدارس ناهيا ع المشتركة وكومبرة والشهيد محمود على عبدالمنعم، وبحي بولاق الدكرور بمدرسة السلام ع بنات، وبمركز ومدينة البدرشين بمدارس أحمد عرابي والشوبك الثانوية ونصر عبدالكريم قاسم وفتحي بشير الثانوية والزهراء الابتدائية وسقارة الإعدادية بنين والشهيد صابر عبدالحكيم، وأهالي المرازيق الإعدادية والطرفاية الابتدائية والمستقبل الاعدادية والامام عبده وعبدالغفار البهواشي وزاوية دهشور الاعدادية، والتحرير للتعليم الأساسى ودهشور الثانوية.

وبمركز مدينة العياط، بمدارس العياط المشتركة والرقة المشتركة والقطوري وبهبيت، والوحدة بالمتانيا والعطف الثانوية وميت القائد المشتركة، وبمركز أوسيم بمدارس الشهيد أيمن بشنباري وصقيل المشتركة بصقيل، والفؤاد الابتدائية بكوم بكار، وبحي الهرم بمدارس منشية البكاري الثانوية والشهيد سيد أحمد، ومركز أطفيح بمدارس الوحدة المجمعه الابتدائية بصول وكفر حلاوة الابتدائية والرقه البحرية الابتدائية والكداية الابتدائية، وبحي الدقي بمدرسة الناصرية الابتدائية، وبحي شمال بمدارس الجهاد الابتدائية بأرض الجمعية ومدينة العمال ومصطفى كامل بمطار إمبابة وعثمان بن عفان الابتدائية بالمنيرة، وتاج الدول الثانوية، وخالد بن الوليد، وبحي الطالبية مدرسة الشهيد اللواء نبيل فراج، وبحي العمرانية مدرسة عزيز المصري.

وأشار محافظ الجيزة، أنه تم تخصيص 20 مدرسة لتسليم شرائح التابلت للطلاب بمدارس الجيزة، وذلك بالاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات لتلاشي أي إزدحامات أمام منافذ الشركه استكمالا للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتشمل قائمة المدارس التي تم تخصيصها هي بحي العمرانية بمدرسة أحمد لطفى السيد ومركز أبوالنمرس بمدرسة إبراهيم مدكور الثانوية، والشيخ زايد بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات والعجوزة بمدرسة العجوزة الاعدادية الثانوية بنات، وحي جنوب بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين، وبمركز العياط بمدرسة صلاح سالم الثانوية، وبالبدرشين بمدرسة الشهيد مصطفى أبوزيد الثانوية بنات، وبالصف بمدرسة الصف الثانوية المشتركة، وبحي الهرم بمدرسة الصفا والمروة الثانوية، وبحي الدقي بمدرسة الأورمان الثانوية بنات، وبمنشأة القناطر بمدرسة الشهيد محمد عيد محسن الثانوية المشتركة، وبحي الوراق بمدرسة الوراق الثانوية بنات، وبأوسيم مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية المشتركة، وبحي شمال بمدرسة إمبابة الثانوية العسكرية بنين، وبكرداسة بمدرسة ناهيا الثانوية المشتركة، وبأكتوبر بمدرسة 6أكتوبر الثانوية بنات بالحى السابع، وبحي بولاق بمدرسة الشيخة جواهر الثانوية بنات، وبالواحات بمدرسة الباويطي الثانوية المشتركة، وبالحوامدية بمدرسة الحوامدية الثانوية بنات، وبأطفيح بمدرسة القبابات الثانوية .