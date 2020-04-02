شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 12 حكمًا من المحكمة الدستورية العليا (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 11 مكرر (ب)، 12 حكمًا من المحكمة الدستورية العليا، تتنوع بين أحكام قضائية دستورية، وقضائية تنازع، وقضائية منازعة تنفيذ. للإطلاع على الأحكام:

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