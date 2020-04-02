شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الدقهلية»: «عزل تمي الأمديد» تستقبل 18 حالة إيجابية بـ«كورونا» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مستشفى عزل تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، استقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، حيث استقبلت المستشفى 18 حالة إيجابية.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريح لـ «المصري اليوم»، أن جميع الحالات التي استقبلتها المستشفى من خارج المحافظة، حيث لم تسجل المحافظة أي حالات إيجابية منذ 3 أيام، وجاءت جميع حالات الاشتباه سلبية.

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وأضاف «مكي»، أن المستشفى يوجد بها 18 حالة إيجابية من محافظات «دمياط والقليوبية والمنوفية»، ولاتوجد أي حالة من محافظة الدقهلية.

وأشار وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، إلى أن المستشفى تم تجهيزها لاستقبال الحالات من أي مكان على مستوى الجمهورية وبها فريق طبي مدرب على أعلى مستوى.

وأكد «مكي»، أن مستشفيات الدقهلية تسلمت 2 جهاز bcr لتحليل المسحات الخاصة بفيروس كورونا، وتستقبل يوميًا عشرات العينات من المحافظة في إطار الترصد والتتبع لحالات الاشتباه وآخرها 20 عينة من عدد من قرى المحافظة لمخالطين، وجاءت نتيجة العينات سلبية، كما تستقبل مسحات من المحافظات المجاورة في إطار التعاون والتنسيق لمكافحة انتشار فيروس كورونا.