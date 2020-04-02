شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس تحرير "الأهرام" يعقد اجتماعه مرتديا البالطو الأبيض تضامنا مع الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس تحرير جريدة الأهرام، اليوم الخميس، اجتماعه مرتديا بالطو الأطباء الأبيض تضامنا وتقديرا واحتراما لأطباء مصر والعاملين في المحال الصحى الذى يتقدمون الصفوف فى الحرب الشرسة التى يخوضها المصريون لمواجهة فيروس كورونا، وهى الحرب التى يضعون فيها أرواحهم على أكفهم ضاربين المثل والقدوة فكانوا عن حسن ظن شعبهم ومثار إعجاب فى الداخل والخارج.

وقال الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، إن الصحافة عموما والقومية بشكل خاص دائما ما كانت حاضرة وبقوة في كل معارك لدعم المدافعين عن الأمة والوطن في كل معاركه العسكرية والسياسية والاقتصادية، والمعركة الجارية الأن مع وباء كورونا، مضيفا أن أقل ما يمكن تقديمه للأطباء حاليا هو التضامن معهم وتوفير الدعم المعنوي لهم.

وتابع: "ومن هنا جاء التفكير في أن يعقد مجلس التحرير اجتماعه الأخير بالبالطو الأبيض قبل أن يتحول الاجتماع ليعقد يوميا عبر التقنيات الحديثة كما ستتم إضاءة مبني الأهرام باللون الأبيض وصورة كبيرة لبالطو الأطباء مع كلمات الامتنان والتقدير، تعبيرًا عن الفخر بهم والعرفان لدورهم في الحرب الشرسة ضد كورونا".

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واستطرد علاء ثابت: "نعرف بأن لا عودة إلى حياتنا الطبيعية، اجتماعاتنا التحريرية وحواراتنا المباشرة إلا بفضل جهود مضنية وتضحيات جمة قدمها المدافعون عنا، المتصدون لهذا الوباء، ونحن على ثقة بقدرتهم على ملاحقة هذا العدو ومحاصرته ومنعه من توسيع رقعة انتشاره في أجساد أبناء الوطن ومن ثم القضاء عليه إلى غير رجع، تحية من جريدة الأهرام إلى كل من يحملون في هذه المرحلة شرف الدفاع عنا جميعا، ورأس حربتنا في مواجهة كورونا وهم الأطباء والعاملون بالقطاع الصحي".