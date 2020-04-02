الحكومة تحسم الجدل بشأن تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، غير صحيح.

وأضاف المركز، في بيان، اليوم الخميس، أنه تم التواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنها لم تصدر أي قرارات أو تصريحات بهذا الشأن، وأن كافة فواتير الكهرباء يتم تحصيلها في مواعيدها المقررة دون تأجيل.

Advertisements

وأوضحت وزارة الكهرباء، أنه تم إتاحة خدمة الاستعلام والدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات، وذلك باستخدام كود السداد الإلكتروني المتواجد على إيصال فواتير الكهرباء من خلال طرق السداد المختلفة التي توفرها الوزارة، وذلك للتيسير على المواطنين بالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابعت: "أما هذه الأنباء المغلوطة فهي تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأي العام، ومحاولة متكررة لزرع الفتن، ونهيب بالمواطنين عدم التعاطي مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة".