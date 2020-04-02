منهجيات البحث العلمي في علوم الآثار.. محاضرة عن بعد بالمتحف المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

ينظم المتحف المصري، يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2020، محاضرة من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان: منهجيات البحث العلمي في علوم الآثار (الإشكالية والسؤال البحثي)، وذلك التعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، وذلك في إطار تفعيل الخدمات العلمية للمتحف.

وقالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف، إن المحاضرة يلقيها إسلام عزت، باحث علوم المواد القديمة قسم الأركيومتري بالمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، وتتناول مسار العملية البحثية وفق المدرسة الفرانكفونية للبحوث والدراسات؛ ذلك المسار يصل بالباحث لتحديد المنهجيات والوسائل المناسبة لجمع المعلومة، وتحليل البيانات واختيار المنهج الكمي والكيفي للتحليل.

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كما تتناول المحاضرة التتابع التاريخي لتلك المنهجيات في علوم الآثار المصرية، والآثار الاسلامية، وترميم الآثار وعلوم المواد من خلال رؤى كارل بوبر، بوسينيه، بريستد، وجاردنر فضلًا عن المدرسة الكندية الحديثة ل Fortin and Gagnon التي تتناسب مع البحوث الحديثة في علم المتاحف وإدارة المواقع الأثرية.



ويمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في تمام الساعة 6 مساءً من خلال الرابط: اضغط هنا



وتأتي هذه المحاضرة في إطار سلسلة المحاضرات التي ينظمها المجلس الأعلى للآثار في العديد من المتاحف الأثرية من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.