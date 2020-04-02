3 جرائم داخل غرفة.. أجهضت نفسها وتخلصت من "طفل السفاح" في القمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مفاجآت صادمة كشفتها تحريات المباحث والتحقيقات في واقعة اتهام أم بالتخلص من رضيعها في مقلب قمامة بمنطقة العمرانية.

المتهمة التي لم تكمل عقدها الثاني بعد، قالت إنها كانت على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص، وحملت منه، وقررت التخلص من الجنين.

أضافت الأم أنها أغلقت باب غرفتها بإحكام، وأجهضت جنينها في شهره السادس، ووضعته داخل "كيس بلاستيك" وتخلصت منه بصندوق قمامة قريب من مسكنها.

البداية تعود إلى تلقي العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطار من شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة طفل حديث الولادة في مقلب قمامة.

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شكل العميد طارق حمزة، رئيس قطاع غرب الجيزة، فريق بحث ترأسه المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، وبمشاركة الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث العمرانية.

عمد رجال المباحث إلى تفريغ الكاميرات وسؤال شهود عيان بمحيط مكان الواقعة، وتوصلت جهود الرائد محمد نجيب معاون مباحث العمرانية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل وتبلغ من العمر 18 سنة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيب فواز حسين معاون مباحث العمرانية، من ضبط المتهمة، وأقرت بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.