"رجعت من الشغل بدري لقيتها بتخوني في سريري".. تفاصيل مقتل تاجر على يد عامل بـ"مزرعة البط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أدلى المتهم بقتل تاجر بمنطقة "مزرعة البط" بدائرة قسم شرطة البساتين باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الجريمة، حيث أفاد أنه قتل التاجر بعدما ضبطه في حضن زوجته، وفشل في قتل زوجته التي لاذت بالفرار إلى الشارع واختبأت لدى الجيران، إلى أن ألقت قوات الأمن القبض عليه.

وقال المتهم في اعترافاته إنه كانت هناك مشاجرات كثيرة بينه وبين زوجته بسبب عدم ارتياحه لتصرفاتها وشكه الدائم في سلوكها، إلا أنه اعتقد أنها مجرد أوهام، وقبل ارتكاب الجريمة بأيام كانت زوجته قد خرجت إلى منزل والدها غاضبة، بعدما دب بينهما خلاف بسيط، فذهب إليها لمصالحتها وإعادتها إلى منزل الزوجية وهو ما تم؛ مشيرًا إلى يوم ارتكاب الجريمة، عاد إلى منزله قبل انتهاء ساعات عمله -على غير المعتاد- بعدما أذن له صاحب العمل بذلك "صاحب الشغل قالي روح بدري النهاردة مفيش ضغط والدنيا هادية".

وتابع؛ قررت أن أصعد إلى شقتي للراحة، وعندما فتحت باب الشقة سمعت أصواتًا غريبةً تصدر من الداخل، وبتتبع الصوت تبين أن مصدره غرفة النوم؛ فدخلت إلى هناك، ففوجئت بزوجتي في أحضان عشيقها؛ لم أتمالك أعصابي وقتلت العشيق الذي حاول الهرب، وعندما تأكدت من موته، اكتشفت أن زوجتي هربت من المنزل فطاردتها بالشارع للانتقام منها إلا أنها اختبأت لدى الجيران ولم أستطع الوصول لها للفتك بها انتقامًا لشرفي إلى أن حضر رجال المباحث وألقوا القبض عليّ وعليها واقتادونا إلى قسم الشرطة.

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وبعرض الواقعة على نيابة البساتين أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث عن الواقعة، وتشريح جثة المجني عليه.

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