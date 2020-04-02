بعد واقعتي سرقة بالمفتاح المصطنع.. القبض على لص السيارات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال مباحث مكافحة سرقات السيارات، القبض على عنصر إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات العقيد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم تامر فراج والرائد أحمد هيكل، ضباط مباحث السيارات، من ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات مُبلغ بسرقتها وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع، كما إعترف بإرتكاب حادث سرقة سيارة أخرى مُبلغ بسرقتها بالجيزة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمحافظة الجيزة، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتان المستولى عليهما واتهماه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.