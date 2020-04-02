ضبط ربع مليون قطعة مستلزمات طبية داخل مخزن أدوية "بدون ترخيص" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، في ضبط 255160 قطعة مستلزمات طبية داخل مخزن أدوية بدون ترخيص في بالإسكندرية، لقيام المدير المسئول عن المخزن بحجبها عن التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسئول عن مخزن للأدوية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقي؛ بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية بقصد حجبها عن التداول وإنقاص المعروض منها لرفع قيمتها دون مبرر مستغلاً الظروف الراهنة وشدة الطلب عليها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فضلاً عن عدم توافر الاشتراطات الصحية للمخزن.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المخزن المشار إليه وضبط المدير المسئول عنه وعُثر بداخل المخزن على "255160 قطعة مستلزمات طبية متنوعة "كمامات – مطهرات – قفازات – سرنجات – مستلزمات أسنان– أجهزة محلول – قطن طبي".

وبمواجهة المدير المسئول أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.