محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة؛ لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1022 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 170 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، 309 مخالفات في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها -بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية-؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية ضبط 309 مخالفات في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.