الداخلية ضبط 309 مخالفات في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة؛ لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1022 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 170 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، 309 مخالفات في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها -بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية-؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.