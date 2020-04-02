وزير الداخلية يكافئ 704 من رجال الشرطة لجهودهم في تحقيق رسالة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أمر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة 704 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن.

وكافئ الوزير 704 من رجال الشرطة بمديريات أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا ، سوهاج، أسيوط، الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء" وقطاعات "الأمن العام، الأمن المركزي، الأحوال المدنية " والإدارات العامة لـ "شرطة البيئة والمسطحات، شرطة النقل والمواصلات") نظراً لجهودهم خلال شهر مارس 2020 التى أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.

جاء ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية، والتي كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.