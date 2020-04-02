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شكرا لقرائتكم خبر عن «لوقوعه في مسار مشروع كوبري حلمية الزيتون الجديد».. إزالة عقار وتعويض أصحابه (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المحافظة بدأت أعمال إزالة عقار الحلمية الواقع في 10 ميدان بن الحكم، بعد تعويض أصحابه.
يأتي ذلك استكمالا للأعمال الإنشائية لمشروع كوبري حلمية الزيتون الجديد، مشيرًا إلى أن العقار تقرر إزالته وتعويض أصحابه تعويضًا عادلاً لوقوعه في مسار الكوبري المقرر إنشائه ضمن خطة الدولة لخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية في العاصمة.
وأضاف «عبدالعال» أن المحافظة انتهت من صرف التعويضات للمواطنين المتضررين من إزالة العقارات الموجودة في مسار الكوبري بالكامل.
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