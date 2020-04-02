شكرا لقرائتكم خبر عن لتخفيف الازدحام في أوقات الذروة.. «السكة الحديد»: تشغيل 5 قطارات إضافية (المواعيد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت هيئة السكة الحديد بتشغيل 5 قطارات إضافية بدءًا من اليوم الخميس، حيث تم تشغيل 3 قطارات درجة ثالثة عادية ما بين الإسكندرية وكفر الدوار، وتشغيل 2 قطار مكيف إضافي خلال الفترة الصباحية ما بين القاهرة وأسوان وبالعكس، وذلك لتخفيف الازدحام بالقطارات خلال أوقات الذروة على الوجهين القبلي والبحري.

يأتي ذلك بناء على توجيهات وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، بتشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، وفي ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت وزارة النقل في بيان لها إن هيئة السكة السكة الحديد قامت بتشغيل 28 قطارًا إضافيًا على التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الإزدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة، الاثنين الماضي 30 مارس، ليصل إجمالي القطارات الإضافية بعد الدفع بـ5 قطارات اليوم، إلى 33 قطارًا.

السكة الحديد تقرر تشغيل قطارات إضافية لتلافي الازدحام