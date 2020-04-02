شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتابع مستحقات مصري متوفي بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفى طبيعيًا، سعد جميل السيد، فضلًا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفى.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطن سعد جميل السيد بالمدينة المنورة، ويعمل سائق خاص، كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقاته.

وأشار المستشار العمالي، وليد عبدالرازق أحمد، إلى أنه نظرًا للظروف الاستثنائية وظهور وباء «كورونا» المستجد، فقد قام المكتب بالتواصل مع القنصلية لمتابعة وإنهاء إجراءات الدفن، نظرًا لتعليق حركة الطيران للظروف الاستثنائية الحالية، وقد تم إنهاء إجراءات دفن المتوفي، وجارى متابعة مستحقاته عند كفيله الخاص وبالتنسيق مع رئيس الجالية.