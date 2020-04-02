شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توزيع «شرائح التابلت» لطلاب الأول الثانوي يومي الجمعة والسبت (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، استمرار توزيع شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي خلال يومي الجمعة والسبت داخل المدارس والإدارات التعليمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، مع الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء الأمور وكذا الموظفين.

ويستطيع أولياء الأمور الحصول على الشريحة الخاصة بالتابلت المدرسي بسهولة من خلال فرق العمل التابعة للمصرية للاتصالات، والمتواجدين في الإدارات التعليمية المختلفة، وكذا داخل المدارس التي تحددها الإدارات التعليمية دون أي تكدس أو ازدحام، حيث تم تنظيم عمليات التسليم بشكل آمن خاصة في ظل الإجراءات الحالية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

كانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت، أنها قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور في فروع ومراكز مبيعات الشركة، حرصُا على سلامتهم في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.