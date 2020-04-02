شكرا لقرائتكم خبر عن شديد البرودة ليلًا ورياح معتدلة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة طقس معتدل على معظم الأنحاء، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً شديد البرودة على معظم الأنحاء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة على كل الأنحاء تنشط أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية.

وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة «16– 29»، والإسكندرية «14– 27»، وقنا «15- 32»، والأقصر «17- 33»، وأسوان «17– 34» .