شكرا لقرائتكم خبر عن شديد البرودة ليلًا ورياح معتدلة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة طقس معتدل على معظم الأنحاء، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً شديد البرودة على معظم الأنحاء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة على كل الأنحاء تنشط أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية.
وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.
وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة «16– 29»، والإسكندرية «14– 27»، وقنا «15- 32»، والأقصر «17- 33»، وأسوان «17– 34» .
كانت هذه تفاصيل خبر شديد البرودة ليلًا ورياح معتدلة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.