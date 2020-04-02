شكرا لقرائتكم خبر عن «التعبئة والإحصاء»: تراجع عجز الميزان التجاري إلى 2.8 مليار دولار خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع عجز الميزان التجاري إلى 2.8 مليار دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض 30.3 ٪.

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وأشار الجهاز في تقرير، الخميس، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 1.4 ٪ حيـث بلغت 2.48 مليار دولار خلال شهـر يناير 2020 مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز الزيادة إلى ارتفاع صادرات بعض السلع، وأهمها بترول خام بنسبة 102.6 ٪، أسمدة بنسبة 7.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.1 ٪، سجاد وكليم بنسبة 22.2 ٪، بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خـلال نفس الفترة، وأهمهـا ملابس جاهزة بنسبة 6.9 %، منتجات البترول بنسبة 9.2 ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 28.1 %، فواكه طازجة بنسبة 31.0 %.

وأكد الجهاز تراجع الواردات خلال نفس فترة المقارنة بنسبة 18.4 ٪، حيث بلغت 5.32 مليار دولار خـلال شهر يناير 2020 مقابل 6.52 مليار دولار وأهمها منتجات البترول بنسبة 34.1 ٪ ،مواد اولية من حديد أو صلب بنـسبه 28.9 ٪،لدائن بأشكالها الأولية بنـسبة 19.2 %، ذرة بنسبة 9.7 %، فيما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع وأهـمها سيارات ركوب بنسبة 6.9 ٪، قمح بنسبة 15.0 ٪، محركات ومولدات ومحركات كهربائية بنسبة 55.1 ٪.