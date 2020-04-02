شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تودع 3 ملايين جنيه في صندوق «تحيا مصر» لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي إيداع مبلغ 3 ملايين جنيه في حساب صندوق تحيا مصر، وذلك مساهمة منها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومشاركة للدولة في ما تتحمله من نفقات بتلك الأزمة. وأصدرت الهيئة بيانا اليوم نصه: النيابة الادارية تودع 3 ملايين جنيه في صندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا

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