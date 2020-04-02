شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تعلن تشغيل 5 قطارات إضافية بالوجهين القبلى والبحرى لمنع التكدس والزحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل الدفع بقطارات إضافية على خطوط الوجهين القبلى والبحرى للحد من ازدحام بعض القطارات فى أوقات الذروة، بناء على تكليف المهندس كامل الوزير وزير النقل فى إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد وفى ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت وزارة النقل أن هيئة السكة الحديد قامت بناء على تكليف الوزير بتشغيل 5 قطارات إضافية بدءا من اليوم حيث تم تشغيل 3 قطارات درجة ثالثة عادية بين الإسكندرية وكفر الدوار وتشغيل 2 قطار مكيف إضافى خلال الفترة الصباحية بين القاهرة وأسوان وبالعكس لتخفيف الازدحام بالقطارات خلال أوقات الذروة على الوجهين القبلى والبحرى.



وأضافت وزارة النقل أن هيئة السكة السكة الحديد سبق وقامت بتشغيل 28 قطار إضافى على التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الازدحام فى بعض القطارات بأوقات الذروة يوم الإثنين 30 مارس الماضى يصل إجمالى القطارات الإضافية بعد الدفع بـ 5 قطارات إضافية اليوم إلى 33 قطار إضافى.

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