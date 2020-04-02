شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن إسقاط طائرة حربية تتبع ميليشيات الوفاق فوق الوشكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الليبى تمكن منصات الدفاع الجوى بالقوات المسلحة الليبية، اليوم الخميس، من إسقاط طائرة حربية من نوع L39 تابعة لمليشيات الوفاق فوق منطقة الوشكة الواقعة بين مصراتة وسرت غرب ليبيا، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقم تشغيلها .

كان الجيش الوطني الليبي قد أكد أن بارجة تركية نفذت قصفا في عرض البحر، استهدف منطقة العجيلات غرب العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم قوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى، إنه لم تحدث أي خسائر نتيجة إلقاء الصواريخ، متهما القوات البحرية التركية بالتدخل في الشأن الليبي، بعد أن قامت في وقت سابق بإرسال سفن شحن تنقل الأسلحة والمعدات العسكرية ومقاتلين سوريين إلى ليبيا.

يذكر أن المركز الإعلامي للجيش الليبي أعلن - في وقت سابق صباح اليوم - "إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق سماء مدينة العجيلات غرب البلاد".