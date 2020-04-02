شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على 5 منح وتمويلات لصالح المالية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء، على السير فى إجراءات الحصول على التمويلات والمنح الآتية لصالح وزارة المالية، والتى تشمل فيما يخص دعم برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، 450 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى على شريحتين، و500 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" على شريحتين، و 150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، على شريحتين.

كما تتضمن الاتفاقات 250 مليون دولار تمويل من البنك الدولى لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل فى مرحلته الأولى، وكذا مليون دينار كويتي كمنحة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لدعم جهود القطاع الصحى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء للمرة الثانية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات ذات الأولوية العاجلة في المرحلة الحالية، والجهود التي تبذل لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وكذا جهود توفير السلع والمنتجات في الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع أجهزة الدولة المعنية التي تبذل قصارى جهدها في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وقال: "أتوجه بالشكر لكل الوزارات المعنية التي تؤدي عملها في هذه الظروف الدقيقة بمسئولية وجهد وتفانٍ".

كما توجه رئيس الوزراء بكل الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على الجهود المُضنية التي يقومون بها في عمليات التطهير والتعقيم، والتي تُجرى لكافة مقار الوزارات والجامعات ومختلف المنشآت بالقاهرة والمحافظات، كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن امتنانه لرجال الشرطة المصرية؛ لقيامهم بتطبيق قرارات حظر التجوال بكل حسم.