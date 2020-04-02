شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بمدريد تنفى ما تردد عن إرسال طائرة لأعضائها لمغادرة إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت سفارة مصر بمدريد، اليوم الخميس، ما يتم ترويجه بخصوص إرسال طائرة لنقل أعضاء السفارة لمغادرة إسبانيا، وذكرت السفارة - عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى - أن هناك البعض يروج شائعات كاذبة بأنه سيتم إرسال طائرة لأعضاء السفارة لمغادرة إسبانيا، مضيفة أن هذا كلام خاطئ ولا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن كافة أعضاء السفارة متواجدون بأسرهم في مدريد بكامل قوتها ولم ولن يتم منح أجازات استثنائية أو اعتيادية.

وشددت على أن السفارة لن تغادر حتى بعد آخر مصرى أو مصرية ومن المستحيل أن يغادر عضو واحد بالسفارة.

وأكدت سفارة مصر بمدريد أنها تعمل جاهدة لتوفير طائرة لجميع الرعايا المصريين، داعية إلى "التزام الصبر لأننا عالقون أيضًا ونعاني نفس معاناتكم وإنما سنظل متواجدين لتوفير الخدمات للمصريين جميعًا".