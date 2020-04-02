شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تقييم بحث الطلاب بـ مقبول أو غير مقبول دون درجات وأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم، إنه مهم أن يذكر الطالب المرجع الذى يستند عليه فى البحث، بأن يقول حصلت على المعلومة من منصة التعلم أو كتاب كذا ويذكر اسم الكتاب، والفكرة هى صياغة البحث من خلال المراجع ونتعلم من المراجع دون أن ننقلها "كوبى - بايست"، موضحا أن هناك فرق فى المشاريع يراعى الفئة العمرية.

وأوضح الوزير، أن الوزارة ترغب فى أن يكون البحث بشكل إلكترونى أى يتم رفع البحث الورقى الذى يقوم به بعض الطلاب على منصة التعلم، لأن معلم الفصل لن يقوم بتصحيح البحث لأن من وضع المشروع هى الوزارة والقائمة التى يتم توفيرها يوم 9 إبريل الجارى، بها 5 مشاريع للسبع سنوات الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى بإجمالى 35 مشروعا كل سنة لها 5 مشروعات تختار منهم، والوزارة ستقوم بتوزيع المشروعات على المعلمين بمعدل 2 أو 3 معلمين للنظر فى المشروع لتقييمه عبارة عن مقبول او غير مقبول، ودور معلم الفصل سيكون فى المشروع إرشادى من خلال التواصل مع المعلمين، قائلا: التعلم فى المشروع هو قيام الطالب بعمل المشروع بنفسه لإعداد المشروع وصياغة أرائهم.

وأوضح الوزير أن طريقة تقييم المشروع مثلا،: لو تضمن 10 عناصر وحصل الطالب على 5 علامات صح على كل عنصر سيكون المشروع جيد ومقبول والبحث ليس مقلق، ونتيجة البحث مقبول أو غير مقبول فقط مفيش درجات بالأرقام.