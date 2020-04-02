شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح خطوات إعداد بحث للطلاب من الثالث الابتدائى حتى الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كيفية إعداد بحث لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى بعد قرار توقف الدراسة.

وتابع الوزير عبر فيديو بثته الوزارة:" لو أخدنا درس فى الصف الأول الإعدادى وهو بعنوان": أثر المناخ فى حياتنا" كنموذج " تحت هذا العنوان يتم طرح بعض الأسئلة التى تكون إجاباتها مستوحاة من المواد الدراسية المختلفة، فمثلا لو ربطنا هذا العنوان بالرياضيات" هنقول: اجمع بعض الأرقام الإحصائية المعبرة عن نسبة التلوث وأثرها على الكرة الأرضية وضع هذه الأرقام فى شكل بيانى وطبقها على مصر، فالطالب فى هذه الحالة يبحث عن الأرقام من خلال منصة التعلم، ولو ربطنا هذا العنوان وهو المناخ فى حياتنا بمادة الدراسات" على الطالب أن يتخيل نفسه فى رحلة نيلية من أسوان إلى دمياط ما هى الأقاليم التى مررت بها أثناء الرحلة، وتخيل نفسك فى رحلة إلى الفضاء، فهذا مثل بسيط على نوعية المشروعات متعددة التخصصات.

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وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن فى رسالة مصورة اليوم، عن تفاصيل المشروع البحثى الذى سيعد شرطا لانتقال الطلاب (فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى) إلى السنة التعليمية التالية.

وأوضح الدكتور طارق شوقى، أن الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثى واحد فقط (متعدد التخصصات) فى كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية، ويستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020، وسيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادى بما يتناسب مع أعمارهم.

وكشف الوزير: أن عناصر المشروع البحثى تتكون من: "العنوان، المقدمة، متن الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع"، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله، والأحد الموافق 5 أبريل 2020، وسيتم نشر فيديو توضيحى لطريقة عمل المشروع للطلبة على موقع الوزارة، كنموذج استرشادى لأبنائنا الطلاب لطريقة عمل المشروع البحثى بداية من اختيار الموضوع حتى نطمئن أبناءنا الطلاب.