شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير رحلة إستثنائية لإجلاء عالقين مصريين من الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الخميس، رحلة جوية استثنائية إلى دولة الكويت، لعودة المصريين العالقين هناك، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية حتى 15 أبريل المقبل، ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعه، إنه من المقرر أن تغادر رحلة مصر للطيران وتعود إلى القاهرة مساء اليوم، على متنها نحو 300 مصريا من العالقين هناك في الكويت، فيما تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير رحلات استثنائية إلى العديد من دول العالم، لعودة المصريين العالقين بالخارج من ذوي الحالات الإنسانية والطارئة والراغبين في العودة إلى البلاد، وذلك بالتنسيق بين وزارات الطيران والهجرة والخارجية.

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تجدر الإشارة، أن مصر للطيران، سيرت 5 رحلات جوية إلى دولة الكويت على مدار الأيام القليلة الماضية، نقلت على متنهم نحو 1500 مواطنا مصريا من حاملى التأشيرات، ومن انتهت اقاماتهم الفعلية في الكويت، فضلا عن عدد من الحالات الإنسانية الطارئة، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، شرطا لدخول جميع المصريين العالقين بالدول المختلفة، وهو توقيع إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحى على نفقتهم الشخصية فور الوصول للبلاد، وأكدت أن ذلك الإجراء سيطبق على جميع الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران وشركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، وذلك الحجر يمثل حماية لهم ولذويهم في مصر.