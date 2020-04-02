ميناء الإسكندرية: استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد نشاطا على مدار الـ 24 ساعة حيث تستمر حركة العمل الطبيعية بمركز عمليات الميناء، وأعمال الشحن والتفريغ، وحركة السفن والقطع البحرية، وحركة البضائع، ومراقبة الساحات، والنظام الإلكترونى، وتأمين الأفراد والمنشآت، يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدولة بضرورة إستمرار استقبال السلع والبضائع عبر ميناء الإسكندرية كمرفق استراتيجي هام من مرافق الدولة مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا.

وأضاف الغندور أن الميناء يعمل بنظام النوبتجيات بما يتفق مع ما اتخذته الدولة من قرارات لمنع إنتشار فيروس كورونا بحيث يستمر العمل علي مدار الساعة لاستقبال وتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية .

ووجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية كل الجهات المعنية بالميناء للقيام بأعمال تعقيم وتطهير الأماكن العامة ، والمخازن ، والساحات والأرصفة ، والمباني ، والسفن والوحدات البحرية ، والاسطح والبضائع ، والمعدات ، وسيارات ركوب العاملين ، ومكاتبهم ، ومعداتهم وذلك علي مدار الساعة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة أو مرورها عبر الميناء ، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.

وبلغ عدد السفن المتواجدة بالميناء 79 سفينة، حيث وصل 12 سفينة ، وسافر 14 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 29 سفينة ، وبالمخطاف الداخلي 5 سفن ، ويجري العمل بعدد 6 سفن حاويات ، و 3 سفن بترول ، و 26 سفينة بضائع عامة ، ومن أهم البضائع الصادرة البصل والبطاطس وباقي الحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ، أما أهم الوارد غلال بأنواعها ، ومواد بترولية.



استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا بميناء الإسكندرية (1)

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استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا بميناء الإسكندرية (2)



استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا بميناء الإسكندرية (3)



استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا بميناء الإسكندرية (4)



استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا بميناء الإسكندرية (5)







