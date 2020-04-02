شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تجديد الاعتماد الدولى لمعامل المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف هاشم، مدير المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم تجديد شهادة الإعتراف الدولى لمعامل المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف كمعامل معتمدة دوليا بواسطة المؤسسة الأمريكية لاعتماد المعامل American association for laboratory accreditation ولأول مرة ومنذ حصول المركز الإقليمي علي الإعتراف الدولي عام 2004 تمت إجراءات المراجعة عن طريق فيديو كونفرس بين مصر وأمريكا نظرا للظروف الحالي وصعوبة الانتقال.

ويعتبر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ،المسئول بصفة رسمية عن مراقبة الجودة والرقابة لكلا من العلف المصنع وخامات الأعلاف المستوردة أو المُصنعة محليا ، والمساهمة فيى تفعيل الخطة البحثية لتطوير الأعلاف ، ويعد المركز هو الجهة المسئولة علي الجودة والخامات والإضافات لكافة الأعلاف المنتجة محليا والمستوردة ولذلك تم وضع نظام رقابة من خلال أحدث وسائل وأساليب التحاليل المختلفة، كما يقوم بدور تحكيمى على رقابة الأعلاف وإضافاتها في منطقة الشرق الأوسط والقيام بتدريب لدول الاقليم باستخدام احدث وسائل واساليب التحاليل.

كان مدير المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، أكد أنه هناك سلسة من الأبحاث ورسائل الماجيستير والدكتوراه تم إنتاج سلالات بكتيرية نافعة تستخدم كبدائل آمنة للمضادات الحيوية و التى كانت تستخدم كمنشطات للنمو فى تغذية الحيوانات ،حيث تم عزل وتنقية بعض السلالات البكتيرية النافعة من مصادر مختلفة وتم تجريبها معملياً وحقلياً لتقدير تأثيراتها الإيجابية على كل من المناعة وكذلك الكفاءة الإنتاجية لحيوانات المزرعة وبالفعل كانت النتائج إيجابية فى هذين المجالين بشكل كبير وتم العمل على تطوير منتج نهائي الذي يحتوي على هذه الأنواع من البكتريا النافعة ، ويعد المركز الإقليمي الجهة الرسمية المسئولة عن الرقابة على الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها إلى جانب دوره البحثي فى إعداد وتنفيذ خطط بحثية للنهوض بمستوى التغذية للحيوان و الإنسان و كذلك في سلامة الأعلاف.