شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى مقلد توجه الشكر للرئيس السيسي لتحمل نفقات الحجر الصحي للمصريين الذين عادوا من الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الدكتورة ليلى مقلد المحامية، بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتكليفه صندوق تحيا مصر بتحمل نفقات إقامة المصريين الذين وصلوا من الخارج في الأماكن المخصصة للحجر الصحي.

وقالت ليلى مقلد، إن قرارات الرئيس السيسى تثبت أنه أباً عظيماً لكل المصريين، وحريصاً على رفع معاناة المواطنين، وفى الوقت نفسه تثبت الاحترافية والثبات من جانب القيادة السياسية بمصر فى إدارة أزمة فيروس كورونا ووضع خطط بديلة، وهذا ما نشهده حاليا فى ظل حكومة فخامة الرئيس التى أثبتت ولائها وانتمائها للشعب المصرى والنظر له بعين الرعاية والاهتمام.

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وأثنت ليلى مقلد، على دور صندوق تحيا مصر فى مواجهة الأزمات والكوارث التى مرت بها البلاد الفترة الماضية، باعتباره جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن، وآخرها قرار الرئيس السيسى بمنح مكافآت استثنائية لجميع العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من الصندوق، مشيرة إلى ضرورة تحمل القطاع الخاص والمجتمع المدنى دوره فى دعم الصندوق، ودعم المشروعات التنموية والخيرية الممولة من خلاله.

وفى نهاية حديثها، جددت ليلى مقلد الدعوة للمواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة من الحكومة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار مبادرتها "إيد على إيد تساعد"، فى توصيل أطنان من المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً من كبار السن وعمال اليومية، بالإضافة إلى التكفل بمصاريف شهرية لعدد 35 أسرة، فضلا عن توزيع كمامات وجوانتات فى الأتوبيسات العامة والمناطق المزدحمة للوقاية من الفيروس، علاوة على الاستمرار فى مبادرات أخرى حتى تجاوز الأزمة.

ودعت المواطنين الراغبين فى الاستفادة من المبادرة "إيد على إيد تساعد" وتوصيل المواد الغذائية لهم حتى أماكن تواجدهم بالدخول على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال عنوانهم لإرسال كرتونة بها المواد الغذائية الأساسية.