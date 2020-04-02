شكرا لقرائتكم خبر عن طالب مصرى عائد من فرنسا: الدولة رجعتنا بلدنا واتعاملنا أحسن معاملة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدل كبير أثير فى الأيام والساعات الأخيرة، بسبب العائدين من الخارج بسبب تفشى وباء فيروس كورونا فى العالم، وذلك على خلفية رفض العائدين تحمل تكاليف إقامتهم فى الحجر الصحى بالفنادق لمدة أسبوعين، وظهور العديد من الشائعات بسوء المعاملة فى المطار وفى الفندق.

حسام، أحد العائدين من فرنسا، حيث كان يدرس هناك، كشف فى فيديو نشره عبر "فيس بوك"، حقيقة هذه الشائعات، وكيف تعامل معهم الأمن، وكيف كانت المعاملة فى الفندق، والمطار.

وقال فى الفيديو الذى نشره عبر حسابه:"أنا حسام طالب مصرى فى فرنسا، وكنت عائد فى رحلة باريس القادمة إلى القاهرة، يوم 31 مارس، وما حدث معنا لا يجب أن يمر بدون أن نتحدث عنه، ولابد أن نتحدث عن كل ما حدث، لأنه ظهرت إشاعات عن المعاملة السيئة".

Advertisements

وتابع حسام، "احنا طلعنا من المطار .. كان في حاجات كتير المفروض نعمل استمارات وتوقيع، وكان فى ورقة بتقول أننا هنقعد فى فندق على نفقتنا الشخصية، طبعا الناس كلها اللى طلعت على الطيارة لو دخلوها فندق كبير وده اللى حصل، فى ناس ماعندهاش القدرة المادية انها تتدفع المبلغ ده، كل الناس وقعت الورقة، والناس ركبت الطيارة".

وأضاف، "أولا الطيارة كانت هايلة، المضيفات كانوا بيعاملون كويس، الأكل كان لطيف، والطيارة كان جوها حلو، وشغلونا أغانى، والطلوع والنزول مريح، وكل حاجة كانت كويسة، وأول ما وصلنا المطار، كانوا بياخدو كل 10 علشان يكشفوا علينا ويشوفوا لو حد عنده اى حاجة، وكل 10 عشرة بيكشفوا بياخدوهم على الفنادث اللى جنب فى المطار على طول، أول ما وصلنا الفندق أخدنا المفاتيح بتاعتنا، وكان لسه الأسعار كام وكده، لأن ناس كتيركانت عاوزة تعرف الأسعار، علشان لو مش هيقدروا يدفعوا، فقالوا إن لسه ماتحددش السعر".

واستطرد حسام، "تانى يوم صحيت على صوت زعيق فى طرقة الفندق، ولقيت ناس كتير ماسكة الشنط بتاعتها، وعمالين يزعقوا، نزلت أشوف فى ايه، وطبعا الفندق ده كان فيه رحلة باريس ورحلة لندن، واتضح أن الليلة بـ 900 جنيه للفرد، و1600 لو فردين قاعدين فى نفس الأوضة، طبعا هو مبلغ كبير ومش هختلف معاهم، وصعب أى حد يقدر يدفعه، يعنى فى الأسبوعين 12 ألف جنيه للفرد، وبدأ يحصل هرج ومرج لكن أفراد الشرطة منعت الناس من الخروج".

وتابع حسام: "اللى ضايقنى أن فى ناس كتيرة ظهرت وقالت دول كانوا بيعاملونا وحش، وبيضربونا، والأكل منتهى الصلاحية، وكل الكلام ده عار عن الصحة، وانا أول مرة أشوف كده، فالدولة المصرية رجعتنا بلدنا، وكمان الشرطة عاملتنا كويس، والأطباء والممرضين، فى منتهى الرقى، وتنظيم رهيب، وكل واحد خد المفتاح بتاعه يدخل اوضته بكل سهولة، وانا منبهر من كل ده، انا طبعا مع الناس اللى مش هتقدر تدفع الفلوس ديه، لكن فى أساليب أفضل من كده، مش بإننا نضيع كل المجهود اللى الدولة عملته علشان ترجعنا بلدنا ولأهلنا، فأنا حابب أرسل رسالة لرسالة الجمهورية والرئيس والحكومة والداخلية والصحة والسياحة، لأن كل دول مشتركين اننا نرجع بلدنا، والتنسيق والتنظيم اللى حصل، وخرجت رئاسة الجمهورية تعلن تكفلها بالموضوع، فأنا بشكر كل واحد، وأولهم الرئيس السيسى، لأن الراجل ده بيعمل شغل كويس للبلد، وللأسف ناس كتير بتنتقده، ومش معاه، لكن أنا شخصيا مبسوط من كل حاجة بيعملها، وأتمنى نوقف اشاعات ونحترم الدولة اللى بتحترمنا وبتحاول تساعدنا فى أى حاجة احنا مش قادرين عليها، انا بس حبيت ابعت الفيديو ده اوضح اللى حصل بالظبط".