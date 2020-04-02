شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الحالة صفر في كل دولة .. مفتاح اللغز لدراسة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
مع تصاعد وتيرة الازمه وارتفاع عدد المصابين وحالات الوفاة حول العالم تواصل دول العالم الليل مع النهار للبحث والكشف عن تفاصيل الحالة صفر داخل كل دولة
وهي الحالة الأولي المصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك لدراسه البنية الجينية للفيروس ومعرفة كيفية حدوث العدوى وكذلك تطوير لقاح للقضاء عليه .
في التقرير التالي تستعرض الخليج 365 تفاصيل الحالة صفر داخل كل دولة وفقًا لما كشفت عنه وسائل الإعلام الأجنبية
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