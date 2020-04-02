شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الحالة صفر في كل دولة .. مفتاح اللغز لدراسة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع تصاعد وتيرة الازمه وارتفاع عدد المصابين وحالات الوفاة حول العالم تواصل دول العالم الليل مع النهار للبحث والكشف عن تفاصيل الحالة صفر داخل كل دولة

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وهي الحالة الأولي المصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك لدراسه البنية الجينية للفيروس ومعرفة كيفية حدوث العدوى وكذلك تطوير لقاح للقضاء عليه .

في التقرير التالي تستعرض الخليج 365 تفاصيل الحالة صفر داخل كل دولة وفقًا لما كشفت عنه وسائل الإعلام الأجنبية