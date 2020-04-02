شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تشدد على ضرورة الاهتمام بمرضى التوحد خلال مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بفيينا، ضرورة تقديم الرعاية لمرضى التوحد، مشيرة إلى جائحة كورونا المستجد، ترك تأثيرات عميقة على مصابي التوحد.

وقالت والى في تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر،:" دعمى الكامل لجميع الأشخاص الذين يعانون من التوحد والآباء ومقدمي الرعاية، كوفيد 19، عطل طريقة حياتنا وتعلمنا وعملنا، وترك تأثيرات عميقة على الأشخاص المصابين بالتوحد، يجب أن تضمن استجاباتنا للوباء حماية حق الوصول للرعاية والتعليم".



غادة والى

وكانت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، قد أكدت سابقا أن التضامن هو المفتاح للخروج من أزمة جائحة كورونا المستجد، قائلة:"التضامن سيكون المفتاح لبناء مجتمعات أكثر شمولاً واستدامة بينما نتعافى ونستعد للتحدي التالي".

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"التضامن هو المفتاح في هذه الأزمة، وسيكون المفتاح لبناء مجتمعات أكثر شمولاً واستدامة بينما نتعافى ونستعد للتحدي التالي، الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى دعوته للعمل على معالجة الدمار الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا من خلال مساعدة من هم في أمس الحاجة".

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وكانت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، قد أكدت أن التحديات التى يواجهها عالمنا، يمكن أن تساعد فى بناء عالم أفضل غدا.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "يمكن أن تساعدنا التحديات التي نواجهها اليوم على بناء عالم أفضل غدًا، في نهاية المطاف، ستنتصر الحياة، وسوف نتغلب على كوفيد 19، كأفراد ومجتمعات ومؤسسات سنظهر أقوى وأكثر مرونة وأكثر تركيزًا على ما هو أساسي، بينما نظل آمنين وسالمين، نستعد للتعافى".

وكانت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، قد أعربت عن أمتنانها وفخرها بزملائها فى مكتب مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة، ووصفتهم بالزملاء السند وظهورهم فى ظهر بعض.

وكتبت والى، عبر حسابها على تويتر: "كل الحب والاحترام لجميع موظفى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ونحن معا سوف نتغلب على هذا معًا ونظهر أقوى وألطف وأكثر رعاية".

وأضافت غادة: "أنا ممتنة وفخورة بأن لدى زملاء سند لبعضهم البعض، وبصرف النظر فى الوقت الحاضر ولكن متصل دائما، أنت لست وحدك".