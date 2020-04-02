شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تساهم بمبلغ 3 ملايين فى صندوق تحيا مصر لمواجهة الظروف الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إيداع مبلغ 3 ملايين جنيه مصريا فى صندوق تحيا مصر، كمسامهة من أعضاء وأفراد الهيئة، وذلك لمواجهة الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتأتى تلك المساهمة أنطلاقا من المساهمة الوطنية، فى مواجهة الظروف الراهنة، وما تتخذه الدولة من مجهودات لمواجهة الوباء العالمى لفيروس كورونا المستجد ، ورفع تأثير هذه الظروف عن بعض فئات الشعب المصرى الأكثر تضررا من تلك الظروف.

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يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية، ثم وصل إلى عدد كبير من دول العالم، وتسعى كبرى شركات الأدوية ومعامل الأبحاث فى كافة أنحاء العالم للتوصل إلى لقاح أو علاج لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.