شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد ورحيل 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الخميس ذكرى ميلاد ورحيل 4 علماء ومشاهير حصلوا على جائزة نوبل فى مجالات مختلفة وهم: "هانز أولوف جوستا ألفين، تيودور ويليام ريتشاردز ، نيكولاس موارى بتلر، بول فون هايس".



وفيما يلى سيرة مختصرة لكل منهم:





هانز أولوف جوستا ألفين



هانز ألفين هو عالم سويدى في مجال فيزياء البلازما، ولد فى 30 مايو عام 1908 ، حصل على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1970 عن عمله في نظرية ديناميكا الموائع المغناطيسية.

تخصص ألفين فى مجال الهندسة الكهربائية ومن ثم تحول للعمل في مجال البحث العلمي والتدريس في مجال فيزياء البلازما، وتوفى فى مثل هذا اليوم 2 إبريل عام 1995.



تيودور ويليام ريتشاردز



ولد الكيميائى الأمريكي تيودور ريتشاردز في ولاية بنسيلفانيا في 31 جانفي 1868، حصل على دكتوراه من جامعة هارفارد سنة 1885، أمضى بعدها سنة في ألمانيا حيث درس على يد فيكتور ماير، عاد بعدها إلى هارفارد حيث أصبح مساعدا في الكيمياء وبعدها مساعد محاضر وبعدها محاضرا سنة 1901، و في سنة 1903 أصبح عميد كلية الكيمياء في جامعة هارفارد.

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حصل تيودور ريتشاردو على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1914، وتوفي فى مثل هذا اليوم 2 أبريل 1928.



بول فون هايس

بول فون هايس، هو كاتب ألماني ولد في 15 مارس 1830، درس اللغات وترجم أعمال عدد من الشعراء الإيطاليين. حصل على جائزة نوبل في الأدب لسنة 1910.

توفى بول فون هايس، وتوفى فى مثل هذا اليوم 2 أبريل عام 1914.



نيكولاس موارى بتلر

ولد السياسي الأمريكى نيكولاس موارى بتلر، فى مثل هذا اليوم 2 أبريل 1862 بولاية نيوجيرسي، فى عام 1901 ترأس جامعة كولومبيا التي سبق أن تخرج منها.

فى عام 1920 تقدم للانتخابات الأولية عن الحزب الجمهوري للترشح لمنصب رئيس الجمهورية ولكنه هزم من قبل وارن هاردنج، عاود الترشح سنة 1928 ولكنه فشل مرة أخرى

فى عام 1931 حصل بتلر على جائزة نوبل للسلام لترويجه لميثاق بريان كيلوج، وتوفي في 7 ديسمبر عام 1947.

