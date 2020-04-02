شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: عينات من الأراضى الزراعية بالمنوفية لمعرفة تأثير النظم الحديثة على ملوحة التربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار فريق من الهيئة المصرية لمشروعات الصرف، عدد من المواقع بهندسة رى الشهداء بمحافظة المنوفية المطبق بها الرى الحديث على سنوات مختلفة لأخذ بعض العينات من التربة لدراسة ومعرفة تأثير نظم الرى الحديث على ملوحة وخصائص التربة على المدى القريب والبعيد وتأثير ذلك على نوعية المحاصيل بما يخدم المصلحة العامة للمزارع.

وأوضح الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الرى أنه يتم التشجيع على تطبيق نظم الرى الحديث وتحويل الرى بالغمر للرى الحديث بالأراضى القديمة لما لها من فوائد على المزارع من توفير العمالة والأسمدة وزيادة الإنتاجية وبالتالى تحسين المعيشة وزيادة الدخل للمزارع.

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وأضاف محمود أنه يتم تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية فى تشغيل أنظمة الرى الحديثة الذى يقلل من تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعى والتسميد، وهناك عدد من مشروعات التطوير ممولة من صندوق تطوير وصيانة المساقى حيث بلغ إجمالى الأعمال المنفذة خلال عام 2019 (80 مليون جنيه) فى زمام قدره 1346 فدان شملت إستكمال تطوير المساقى الخصوصية على ترعة وادى عبادى بمحافظة الأقصر، وتطوير المساقى الخصوصية بمنطقة الوسط والمنايفة المرحلة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ وسيلا المنطقة الأولى بمحافظة الفيوم كما شملت أعمال توصيل الكهرباء لتغذية محطات المساقى المطورة بمنطقة مرزوق الثانية بمحافظة المنيا، كما شملت شملت المناطق التجريبية لنظم الرى الحديث "الرى بالرش والتنقيط" بمحافظة الفيوم وتكوين مجموعات للمشاركة فى إدارة المياه.

وأشار إبراهيم في تقرير لوزير الرى أنه تم تنفيذ أعمال تطوير رى فى مساحة حوالى 11684 فدان بإستثمارات تقدر بحوالى 205 مليون جنيه، وتهدف مشروعات تطوير الرى إلى تعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاج الزراعى ودخل المزارع وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين وتوفير الطاقة المستخدمة فى رفع المياه وإستخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة وتوفير الوقت والجهد فى عملية الرى وزيادة التعاون بين المنتفعين ومشاركتهم فى تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع عن طريق تكوين مجموعات بتشكيل روابط مستخدمى المياه للمشاركة فى إدارة المياه على زمامات محددة.

يذكر أن الحكومة تكثف جهودها لترشيد استهلاك المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها و ترشيد استهلاك المياه والإستفادة القصوى من وحدة المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الرى الحديث، حيث تم إعداد إستراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، تعتمد على 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة.