شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي» يشرح تفاصيل المشروع البحثي للطلاب من الثالث الابتدائي حتى الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة، عن تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

وأوضح شوقي، عدة نقاط مهمة، وهي كالتالي: الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثي واحد فقط (متعدد التخصصات) في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية.

ويستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020، وسيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

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وأكد وزير التعليم أن عناصر المشروع البحثي تتكون من: «العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء الطلاب»، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله.

وأضاف شوقي أن، الأحد المقبل، 5 أبريل الجاري، سيتم نشر فيديو توضيحي لطريقة عمل المشروع للطلبة على موقع الوزارة، وذلك كنموذج استرشادي لأبنائنا الطلاب لطريقة عمل المشروع البحثي بداية من اختيار الموضوع حتى الوصول لشكله النهائي.

وتابع شوقي أن، الخميس المقبل، 9 أبريل، سيتم الإعلان عن جدول المشروعات البحثية لكل سنة دراسية على موقع الوزارة، وسيتم نشره مطبوعًا في الصحف القومية؛ وسيتكون الجدول من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية يختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة، وإذا لم يتوافر الإنترنت لدى الطالب بإمكانه الاعتماد على الكتاب المدرسي أو أي كتاب متوفر لديه في موضوع المشروع البحثي.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه متاح للطالب أن يقوم بكتابة المشروع البحثي على ورق وتسليمه إلى المدرسة، وهي ستقوم بدورها في إرساله للوزارة عبر المنصة، ويكون دور معلم الفصل استرشادي ومساعد للطلبة في إعداد المشروعات البحثية، والوزارة هي من ستتولى أعمال مراجعة المشروعات البحثية للطلاب عن طريق تقييمها (مقبول – غير مقبول).

واختتم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالته، قائلاً: «أن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي العمل الجماعي، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار، وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب».